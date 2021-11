GFVip, Nicola ‘me la sono anche cercata’: la regia censura la conversazione tra Nicola e Manuel?

Manuel e Nicola si sono confrontati sul loro trascorso e Bortuzzo si è sentito di dare qualche consiglio a Nicola

Manuel e Nicola si sono confrontati sul loro trascorso e Bortuzzo si è sentito di dare qualche consiglio a Nicola. Nonostante i problemi di vita diversi che i ragazzi hanno avuto, Manuel ha spiegato che anche Nicola “ha una missione” nella casa: “rappresenti un mondo, noi facciamo parte degli ultimi, ricordalo, far sentire le persone comprese è la cosa più bella” ha spiegato Manuel.

LEGGI ANCHE: — GfVip, Manuel lo ha fatto per la prima volta… solo per stare accanto a Nicola. Ecco cosa è successo

E quando Nicola ha ammesso di essersela un po’ cercata, Manuel ha insistito: “allora insegna che uno la vita se la può rovinare ma può anche rimettersela a posto […] sottolinea che ce la devi fare da solo”.

Sui social però in tanti hanno notato che la regia ha mandato in onda solo un pezzo del discorso tra Manuel e Nicola, come se si volesse dare importanza a cose più leggere.

Così sono andati persi alcuni argomenti seri affrontati dai ragazzi, come l’emarginazione e il saper rialzarsi dopo una caduta. Ma gli utenti sono riusciti ugualmente a catturare l’essenza del discorso di Manuel, che ha colpito tantissime persone.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset