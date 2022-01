GfVip, Nathaly mette in difficoltà Soleil: la domanda su Alex che spiazza

Nathaly Caldonazzo ha provato a far ragionare Soleil con una domanda spiazzante. La reazione di Soleil

In attesa di capire se Delia Duran è davvero convinta di lasciare suo marito Alex Belli, Soleil Sorge, nel mezzo di questo triangolo, ha fatto capire di non credere alle parole di Delia e di aspettarsi un ingresso di Alex, pronto a riprendersi in moto teatrale sua moglie.

In tutto questo, Nathaly Caldonazzo ha provato a far ragionare Soleil, perché se da una parte l’influencer può avere ragione, non si spiega come non riesca a vedere che la finzione potrebbe essere stata messa in scena anche nei suoi stessi confronti, in tutti questi mesi di reality.

La domanda provocatoria di Nathaly Caldonazzo

“Ma se pensi che quello che c’è tra Delia e Alex sia stato tutto montato, come fai a pensare che l’amicizia tra e lui sia vera?” ha chiesto, giustamente, Nathaly.

Soleil, spiazzata, ha sottolineato la sua convinzione nel rapporto che la lega ad Alex: forse quello che le manca è un punto di vista vero e sincero da fuori da questa situazione, cosa che portebbe avere solo una volta uscita anche lei dalla casa del GF Vip.

