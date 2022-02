GfVip, Nathalie e il video incriminato: Sophie ‘smaschera’ gli autori?

continuano giochi e sotterfugi dei coinquilini, alle prese con nomination ed eliminazioni.

I riflettori sulla sesta edizione del GF Vip stanno per spegnersi, la finale infatti è attesa il 14 marzo 2022. Nel frattempo però continuano giochi e sotterfugi dei coinquilini, alle prese con nomination ed eliminazioni.

Ai ferri corti ora sembrano esserci Sophie Codegoni e Nathalie Caldonazzo: tutto è cominciato durante l’ultima nomination in diretta su Canale 5, Sophie ha accusato Nathalie di aver pronunciato precisamente una frase, il cui video però non è mai uscito fuori.

Si tratta di affermazioni poco gradevoli sulle due sorelle Selassié ancora in gioco, ma nessuna immagine a riguardo è ancora trapelata.

Sophie e il video su Nathalie che non salta fuori

A tal proposito, Alessandro ha riferito a Sophie che “Domani se hanno trovato il video, mettono in nomination d’ufficio Nathalie”, ma Sophie ha subito detto la sua: “Figurati, secondo te non avevano già il video?”.

L’intento della produzione quindi, secondo Sophie, è quello di lasciare cadere l’episodio senza prendere provvedimenti a riguardo? D’altronde non sarebbe il primo episodio spiacevole ad essere accaduto in questi mesi di reality. Perché non affrontarlo?

