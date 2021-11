GFVip, Mirko Gancitano cambia versione sul conto di Soleil: cosa dice in puntata

Il migliore amico di Alex Belli, nonché fidanzato di Guenda Goria, Mirko Gancitano, sembra aver cambiato completamente opinione su Soleil, arrivando addirittura a ringraziarla per stare vicino ad Alex

Il migliore amico di Alex Belli, nonché fidanzato di Guenda Goria, Mirko Gancitano, è stato ospite da Barbara D’Urso diverse volte per parlare del Gf Vip.

In passato aveva affermato che Soleil avrebbe incattivito Alex Belli, invitando l’amico ad allontanarsi da lei. Nell’ultima puntata però – a sorpresa – Mirko sembra aver ritrattato completamente, ringraziando addirittura Soleil per stare vicino ad Alex.

Gli utenti dei social, soprattutto coloro che difendono Soleil, non ci stanno e sottolineano l’incoerenza del ragazzo, che va a braccetto con il teatrino che sembra aver messo in piedi lo stesso Alex Belli.

Come se non bastasse, quando dalla D’Urso Mirko ha ricordato che sposerà Guenda, è stato inquadrato il papà della ragazza Amedeo Goria in collegamento, che ha fatto una faccia poco convinta a riguardo…