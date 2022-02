GfVip, Miriana e la frase pesante su Soleil detta in bagno: verranno presi provvedimenti?

Il web si è scatenato contro alcune affermazioni di Miriana Trevisan

Il web si è scatenato contro alcune affermazioni di Miriana. Diversi utenti non hanno mandato giù alcune allusioni che la Trevisan avrebbe fatto nei confronti di Soleil Sorge.

L’episodio più recente risale a poche ore fa: nella casa più spiata d’Italia, Miriana Trevisan al bagno con Jessica Selassié si è lasciata andare a una frase che non è piaciuta al pubblico del programma.

Miriana Trevisan e le allusioni che non piacciono al pubblico

Mentre le due parlavano, Miriana stava sgranocchiando uno snack che le è caduto dalle mani, affermando: “Vedi cosa succede quando parlo di lei?”. Tra le righe, Miriana avrebbe fatto allusioni a Soleil e al fatto che porterebbe sfortuna. Un comportamento che i fan della trasmissione stanno denunciando già da qualche settimana.

Non sarebbe infatti la prima volta: sui social in tanti hanno additato il gruppetto formato da Miriana Trevisan, Nathaly Caldonazzo e Manila Nazzaro, ree di fare ripetutamente gesti discutibili per sconfiggere e allontanare la sfortuna.

