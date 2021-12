GfVip, Miriana e il messaggio in codice a Gianmaria: ecco cosa fa intendere

Nella casa del GF Vip, Miriana Trevisan ha capito che forse è meglio non parlare apertamente di fatti e persone ed evitare così di attirare a sé ulteriori antipatie.

Nella casa del GF Vip, Miriana Trevisan ha capito che forse è meglio non parlare apertamente di fatti e persone ed evitare così di attirare a sé ulteriori antipatie.

LEGGI ANCHE: — GfVip, Gianmaria arrabbiato con Soleil: ‘sei stata fuori luogo’

In un breve dialogo con Gianmaria Antinolfi infatti, Miriana è sembrata voler lanciare qualche indizio senza parlare apertamente.

La showgirl avrebbe usato l’espressione “Che bel sole che c’è oggi” per riferirsi a Soleil. Quest’ultima sarebbe intenzionata, secondo Miriana, a mettere i bastoni tra le ruote al rapporto nato da poco tra Gianmaria e Sophie.

Secondo alcuni utenti però, se così fosse stato Miriana non avrebbe avuto nessun problema a parlare apertamente di Soleil: in tanti infatti pensano che il suo sia stato un riferimento verso Fabrizio Corona, che fuori dalla casa avrebbe mosso alcuni fili, istruendo alcuni degli attuali concorrenti su quali strategie adottare nella casa per emergere.

Una cosa però appare chiara: che sia Soleil, oppure Corona, secondo Miriana la neo coppia formata da Gianmaria e Sophie deve stare attenta a eventuali interferenze esterne.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset