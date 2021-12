GfVip, Miriana e Biagio: è accaduto nella notte. La scena del dito ripresa dalle telecamere

Nella casa del Gf Vip, Biagio D'Anelli appare sempre più affiatato con una vip in particolare: si tratta di Miriana Trevisan

Biagio D’Anelli è uno degli ultimi concorrenti ad aver varcato la porta rossa ed è subito stato apprezzato da tutti gli inquilini per aver portato una ventata di freschezza e allegria.

Nella casa del Gf Vip, Biagio appare sempre più affiatato con una vip in particolare: si tratta di Miriana Trevisan. Agli utenti non è sfuggito un momento tra i due che hanno dormito vicini e si sono coccolati in modo sempre più “pericoloso”.

“Non sono fan di Miriana né di Soleil, ma vogliamo parlare di Biagio che quando le toglie il dito dalla bocca glielo fa rimettere? In quella casa non capiscono più nulla, sono scollegati dalla realtà” ha commentato un utente su Twitter. “Miriana che mette il suo dito in bocca a Biagio ma che Cringe è?” ha scritto un altro utente sui social.

Dopo il capitolo chiuso con Nicola Pisu quindi Miriana ne sta forse aprendo un altro con Biagio? E come reagirà la fidanzata di Biagio fuori dalla casa alla vista di queste scene?

