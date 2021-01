Dopo il racconto sul passato difficile vissuto da Rosalinda Cannavò, il web applaude il gesto di Tommaso Zorzi

Il GfVip non è solo strategia e finte litigate e amicizie ballerine; è anche verità, gentilezza e attenzioni. Così la confessione di Rosalinda (Adua Del Vesco) sul suo passato, sull’anoressia e le difficoltà affrontate, non è passata inosservata nella casa e Tommaso Zorzi ha fatto un gesto che non è passato inosservato.

GFVip, ‘mi offendo’: il gesto di Tommaso per Rosalinda non passa inosservato

Le confessioni che Rosalinda ha fatto a Giulia Salemi, hanno portato alla luce un trascorso molto difficile affrontato dall’attrice. Quando si trasferì a Roma viveva a casa dei suoi produttori, che la misero a dieta ferrea perché le sue forme un pochino morbide non andavano bene per il mondo dello spettacolo.

“Non erano dei nutrizionisti, ma mi costringevano a mangiare solo insalata e tonno. Una volta, durane una cena insieme ad altre persone, ho preso una mozzarellina e mi hanno urlato «Tu non devi mangiare quella roba, non toccarla!». Io mi sono sentita umiliata.”

Durante il racconto molto toccante, Rosalinda ha spiegato di essere arrivata a pesare 32 chili, che l’anoressia le ha causato l’interruzione del ciclo mestruale per 7 anni e di quanto fosse pesante dover vivere una finta relazione con Gabriel Garko senza poter vivere alla luce del giorno quella con il suo vero fidanzato Giuliano.

Per fortuna è riuscita a dire basta e una volta tornata in Sicilia dalla sua famiglia, Rosalinda è riuscita a trovare l’aiuto e l’amore necessari per uscire da quel periodo buio. Alla luce di questo racconto, il web ha apprezzato moltissimo il gesto premuroso fatto da Tommaso Zorzi nei confronti della ragazza.

Durante la cena, Zorzi chiede a tutti se vogliono un altro pezzo di pollo, ma a Rosalinda lo mette direttamente nel piatto. Lei prova a dirgli di no, che forse qualcun altro lo deve prendere, ma Tommaso le risponde “Rosi guarda che mi offendo”.

Ieri non ci siamo soffermati abbastanza a Tommaso che chiede a tutti di prendere un altro pezzo di pollo, mentre a Rosalinda glielo mette direttamente nel piatto per farla mangiare un po’ di più e al suo “No, basta”

gli risponde: “Mutaaa, Rosi mi offendo”

