GFVip, Manuel parla con Aldo senza microfono di Lulù: ecco cosa dice contro la ragazza

Durante la notte, Manuel ha raccontato ad Aldo cosa è successo e quello che si sono detti con Lulù in magazzino

Dopo l’addio a Lulù, Manuel ha continuato a coltivare il suo legame praticamente fraterno con Aldo Montano. I due sono l’uno il confidente dell’altro, in particolare Manuel si confessa spesso con l’atleta, cercando anche nelle sue parole dei consigli sul rapporto con Lulù.

Convivendo nella stessa casa poi, inevitabilmente Lulù e Manuel devono condividere dei momenti: è successo di recente nel magazzino, ma la regia ha subito staccato l’inquadratura.

Durante la notte però, Manuel ha raccontato ad Aldo cosa è successo e quello che si sono detti con Lulù, gli utenti del web sono riusciti a carpire alcune frasi del dialogo notturno tra Manuel e Aldo.

“Mi ha chiesto un’altra possibilità… Adesso basta […] Mi dice che dentro si può capire se si è compatibili, come è stato per Ignazio e Cecilia, però puoi vedere anche se una persona non va bene senza che ci perdi 8 mesi” ha spiegato Manuel ad Aldo, che ha risposto con “Qua in 3/4 giorni te ne accorgi…”.

Il web ora spera che Manuel sia chiaro nei confronti di Lulù una volta per tutte e metta fine del tutto alla loro frequentazione.