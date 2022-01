GfVip, Manuel, il gesto sotto le coperte verso Lulu: è accaduto questa notte

Lulù e Manuel ormai vivono la loro relazione al GF Vip in serenità e con amore reciproco

Lulù e Manuel ormai vivono la loro relazione al GF Vip in serenità e con amore reciproco. Si è parlato spesso delle resistenze di Bortuzzo ma adesso entrambi sembrano convinti del loro amore e appaiono molto affiatati.

I fan che commentano sui social hanno notato anche che i due adesso dormono sempre insieme. Recentemente hanno anche fatto le ore piccole, per poi addormentarsi insieme tardissimo.

I fan della coppia continuano a commentare sui social la love story, sostenendo la buona fede di Manuel, spesso messa in dubbio.

Per quanto però si possa fingere, difficilmente lo si riesce a fare anche di notte quando si dorme: un video di Manuel che stringe a sé Lulù nel cuore della notte ne sarebbe la prova. Niente nubi all’orizzonte per la coppia, ora a entrambi non resta che viversi la relazione fuori dalla casa del Gf Vip.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy