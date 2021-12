GFVip, Manuel ha un contratto a tempo? Lui rivela la data della sua uscita dalla casa

Manuel ha rivelato quando uscirà dalla casa del GF Vip

Spesso ci si è interrogati sui contratti che legano i concorrenti al GF Vip: tra supposizioni e qualche indiscrezione, ora a far parlare è proprio il contratto che avrebbe firmato Manuel Bortuzzo prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

LEGGI ANCHE: — GF Vip, il gesto di Manuel quando Lulù si allontana: perchè lo fa? Ecco il motivo

Sembrerebbe infatti che Manuel abbia una sorta di data di scadenza per rimanere nel reality. L’informazione è trapelata durante una discussione con Katia Ricciarelli e Carmen Russo.

“Io me ne vado il 14 o il 17 gennaio, pensavate che restassi fino a marzo? No” sono state le parole di Manuel. Le date infatti coincidono con venerdì e lunedì, giorni in cui vanno in onda le dirette su Canale 5 condotte da Alfonso Signorini.

Manuel quindi uscirà attraverso una nomination pilotata o di sua spontanea volontà? D’altronde Bortuzzo fuori ha una sacco di cose che lo aspettano, oltre alla sua famiglia: gli allenamenti di nuoto e un film in uscita.

Come la prenderà Lulù? oppure anche lei è al corrente dell’uscita programmata di Manuel? Il mistero si infittisce…

Foto: Ufficio Stampa Mediaset