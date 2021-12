GfVip, Manuel ha dato la lettera a Lulù? Cosa c’era scritto?

Manuel voleva fare una sorpresa e dare la lettera a Lulù in un momento carino, ma durante la notte, proprio sul più bello, la regia ha staccato l'inquadratura dalla coppia

La love story tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sembra aver preso il largo, finalmente senza ombre e in serenità.

Tutti sanno che Manuel aveva scritto una lettera per Lulù quando ancora pensava di uscire nel momento in cui la produzione ha dato a tutti i concorrenti la possibilità di interrompere il gioco, dopo 3 mesi di reality.

Poi Manuel ha cambiato idea e ha deciso di rimanere nella casa. La lettera è rimasta e Manuel fremeva per poterla leggere proprio in una di queste sere in cui ricorre il loro mesiversario.

“Gianmaria e Manuel sul divano si scambiano sguardi ridendo mentre Lulù insiste a voler la lettera e Manuel dice che non è il momento. Staranno combinando qualcosa per Lulù questi due?” ha commentato un utente sui social. Manuel infatti voleva fare una sorpresa e dare la lettera a Lulù in un momento carino, ma durante la notte, proprio sul più bello, la regia ha staccato l’inquadratura dalla coppia.

Molti utenti ritengono che la lettera sia stata recapitata alla destinataria, ma che forse la regia ha voluto censurare il momento per mandare poi le immagini durante la puntata in diretta. “Per sbaglio è stata inquadrata la stanza arancione e Lulù tra i baci era commossa, da quel che si è capito Manuel le avrà fatto leggere la lettera” ha notato un utente su Twitter. Per scoprire esattamente cosa c’è scritto nella lettera quindi i fan dovranno pazientare ancora un po’, anche se qualcosina è trapelato.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset