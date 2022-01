GfVip, Manuel farà una sorpresa a Lulù per San Valentino?

I fan di Manuel e Lulù si aspettano una sorpresa dato che San Valentino, la festa degli innamorati per antonomasia, è alle porte.

I seguaci del Gf Vip hanno dovuto dire addio alla coppia formata da Lulù e Manuel, quest’ultimo infatti ha scelto di abbandonare il gioco per preservare il suo stato di salute piuttosto fragile.

LEGGI ANCHE: — GFVip, Lulù lo ha fatto con Giucas: il momento commovente durante la notte

La storia d’amore tra i due piccioncini però continua, e continuerà soprattutto fuori dalla casa quando anche per Lulù si spegneranno i riflettori del reality.

Nel frattempo però, la principessina continua il gioco senza la sua dolce metà, che prima di uscire ha lasciato per lei delle raccomandazioni per non farlo “ingelosire”… Oltre a questo, ora i fan si aspettano una sorpresa dato che San Valentino, la festa degli innamorati per antonomasia, è alle porte.

San Valentino: cresce l’attesa per le sorprese nella casa del Gf Vip

La stessa Lulù ha confidato ad alcuni concorrenti che Manuel, prima di uscire: Mi ha promesso che a San Valentino farà qualcosa”.

La stessa Lulù, dopo l’uscita di Manuel, ha preparato un cartellone per Bortuzzo lasciato in bella vista nella casa e dove gli dichiarava tutto il suo amore.

I fan ora scalpitano insieme alla Princess, e non vedono l’ora di scoprire quale sorpresa metterà in scena Manuel per la sua fatina.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy