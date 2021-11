GfVip, Manuel e Lulù censurati continuamente: qual è il motivo? Gli utenti si infuriano

Gli utenti del web hanno notato che ultimamente i momenti tra Lulù e Manuel vengono spesso censurati, soprattutto dopo la chiusura definitiva da parte di Manuel.

Gli utenti del web hanno notato che ultimamente i momenti tra Lulù e Manuel vengono spesso censurati, soprattutto dopo la chiusura definitiva da parte di Manuel.

LEGGI ANCHE: — LEGGI ANCHE: GFVip, la faccia di Manuel e quando vede Lulù con quella cosa in mano: la scena immortalata

Ancora una volta infatti a far arrabbiare gli utenti è stato uno stacco repentino della regia: Lulù si era avvicinata a Manuel accomodandosi sul suo letto ma agli spettatori non è stato mostrato niente di più.

In tanti pensano che sia un modo per proteggere Manuel e la sua presa di posizione pubblica: “Sono stufa della censura su Manuel e Lulù”, “Stanno proteggendo Manuel, non c’è altra spiegazione”, “Il gf manda in onda solo quello che gli conviene” si legge sui social.

“Alla fine Lulù stava facendo la manicure a Manuel ma la regia non ha inquadrato perché non è interessante e funzionale alle dinamiche del gioco”, “Meno male che Manuel ha raccontato ad Aldo del due di picche a lulù nel market e anche a Sophie del suo Stop nei suoi confronti” ha spiegato un utente.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset