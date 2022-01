GfVip, Manila sarà squalificata dopo il gesto verso Soleil?

Il rapporto tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge è profondamente cambiato da quando Delia Duran è entrata nella casa del GF Vip

Il rapporto tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge è profondamente cambiato da quando Delia Duran è entrata nella casa del GF Vip. Non che le due prima andassero d’amore e d’accordo, ma l’ingresso della moglie di Alex Belli ha visto Manila schierarsi proprio dalla parte della “moglie ferita”.

L’ex Miss Italia infatti passa molto tempo con Delia, addirittura le due si fanno confidenze sotto le coperte e a microfoni spenti. Insomma Soleil sembra essersi ritrovata con una nemica in più all’interno del reality.

L’affermazione di Manila nei confronti di Soleil

In particolare, agli utenti sui social non è sfuggita un’uscita di Manila proprio nei confronti di Soleil, che secondo alcuni varrebbe se non un espulsione almeno di essere ripresa e redarguita.

Al termine dell’ultima puntata in diretta su Canale 5, Manila infatti avrebbe fatto “gli scongiuri” contro Soleil, come a dire che l’influencer porti sfortuna. Un messaggio inappropriato da far passare soprattutto in televisione.

L’anno scorso, nella scorsa edizione, in tanti ricordano il caso della modella Fernanda Lessa che fece proprio una sorta di “preghiera” per allontanare le negatività che a suo dire Antonella Elia portava nella casa… all’epoca se ne parlò a lungo, questa volta accadrà la stessa cosa contro il gesto di Manila?

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy