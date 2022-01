GFVip, Manila a Barù: ‘hai detto una cosa gravissima’. Ecco la frase ‘pericolosa’ criticata dall’ex Miss Italia

Barù e Manila sembrano i classici opposti pronti ad entrare in collisione: le frecciatine non mancano...

Barù è uno dei concorrenti più amati della casa del GF Vip, in poco tempo è riuscito a conquistarsi la sua fetta di pubblico. Le sue battute e la sua spontaneità sono molto apprezzate dai fan che sui social non si fanno scappare nulla.

Sembra infatti che Barù e Manila siano due opposti pronti ad entrare in collisione, il tutto mascherato da battute sottili che Barù continua a lanciare alla ex Miss Italia.

Il linguaggio del nipote di Costantino della Gherardesca è apparso fin da subito colorito ma non per questo volgare, senza però mandarle tropo a dire. Una delle sue ultime affermazioni ha fatto “indispettire” proprio Manila.

“È meglio stare in carcere che qui” avrebbe dichiarato Barù. “Hai detto una cosa gravissima” ha risposto subito Manila ma la risposta tagliente di Barù non si è fatta attendere: “Guarda che in galera si legge e si parla con gente internazionale”.

I due concorrenti sembrano proprio agli antipodi: da una parte c’è Barù, che riesce ad essere leggero anche sulle questioni più spinose, e dall’altra Manila, accusata sui social di essere spesse volte molto “pesante” su praticamente qualsiasi tema. Date le differenze era inevitabile che i due prima o poi si “scontrassero”…