GfVip, Lulù vuole lasciare il programma: l’intervento di Barù nella notte 

Lulù Selassié in crisi a pochi giorni dalla finale? Barù cerca di farla ragionare

Tra i rapporti che nel GF Vip si stanno logorando, c’è a sorpresa quello tra Lulù Selassie e sua sorella Jessica.

LEGGI ANCHE : — GF Vip, Barù spietato con Soleil? La sua reazione alla frase sulla finale.

Le due sorelle infatti stanno vivendo un momento di profonda incomprensione, che è emersa anche durante le puntate in diretta su Canale 5.

Jessica si sarebbe allontanata da sua sorella per concentrarsi un po’ di più su sé stessa e Lulù non l’ha presa bene, accusandola di andarle contro e di pensare solo alla vittoria.

Lulù in crisi, interviene Barù

Come se non bastasse Lulù si è scontrata anche con Davide, la princess l’ha accusato in diretta di essere una persona falsa e che parla alle spalle dei concorrenti.

Nella notte, Barù ha provato a farla ragionare facendole capire che stava sbagliando ad accusarlo così, ma Lulù ha minacciato di andarsene dal programma. Barù ha cercato di calmarla, ricordandole che ormai ha anche conquistato la finale.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy