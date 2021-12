GFVip, Lulù in braccio sulla carrozzina con Manuel: ‘ho paura’. Cosa è successo

Il periodo più buio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembra essere stato superato. Sono lontani infatti i momenti di incomprensione profonda con Manuel che voleva chiudere la loro frequentazione.

Oggi infatti Manuel e Lulù appaiono vicini e sereni, sotto gli occhi degli altri concorrenti e degli utenti che non si sono fatti scappare un momento di enorme complicità tra i due.

Una scena nella casa del Gf Vip infatti ha fatto commuovere gli utenti: Manuel ha fatto salire “a bordo” della sua carrozzina Lulù e, spinti da Giucas Casella e Aldo Montano, i due hanno raggiunto un’altra area della casa, abbracciati come due piccioncini.

“Quando Manuel l’ha presa sulla carrozzina in braccio mi sono sciolta. Chi ha seguito sa quanto Lulù lo desiderasse, perché ha sempre messo da parte la sua disabilità e lo ha trattato come tutti. Questo è amore” ha scritto un utente sui social. Il gesto di Manuel ha fatto capire quanto i due si siano riavvicinati nelle ultime ore, e in tanti sperano che sia la volta buona per i due.

