GfVip, Lulù e il bacio mancato tra Jessica e Barù: come commenta il gesto della sorella 

Jessica e Barù - e la mancata relazione tra i due - continua a tenere banco dentro e fuori dalla casa del GF Vip.

Jessica e Barù – e la mancata relazione tra i due – continua a tenere banco dentro e fuori dalla casa del GF Vip.

LEGGI ANCHE: — GfVip, la verità di Barù dopo aver visto la sorella: cosa dice sottovoce

Ormai si sa: Jessica è infatuata di Barù ma lui sembra sempre tirarsi indietro. Tra mezze verità e gesti mancati, un episodio in particolare ha fatto discutere sia i fan della coppia che la stessa Lulù, che non ha potuto fare a meno di commentare.

In un video ripreso dagli utenti su Twitter, si vede Lulù parlare con Sophie del famigerato bacio mancato: “Quanto è stata scema Jessica in quando in confessionale Barù le fa: “baciami”? Io l’avrei acchiappato subito” ha commentato Lulù.

“Da una parte però forse ha fatto bene perché almeno gli ha fatto capire: “Non è che tu mi dici baciami e io ti bacio” ha risposto Sophie.

Sui social, c’è chi difende e spalleggia il comportamento di Jessica: “ha fatto bene, se lo deve sudare!” ha commentato qualcuno in riferimento a Barù.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy