GfVip, Lulù e Gianmaria insieme: perchè Manuel viene cacciato via in quel modo?

Nuove dinamiche all’interno della Casa del GF Vip dopo l’addio definitivo tra Manuel e Lulù, i ragazzi coltivano rapporti con gli altri inquilini della Casa.

In un video molto commentato sui social, si vede Lulù che sta scrivendo e preparando una maglietta per Gianmaria: i due si erano appartati in un posto tranquillo.

Quando Manuel si avvicina per chiedere un pennarello, Gianmaria lo allontana velocemente con un “Cosa c’è?!” forse Gianmaria era geloso e voleva tutte per sé le attenzioni di Lulù?

O forse semplicemente la vuole proteggere da un’eventuale “ricaduta” d’amore nei confronti di Manuel? In ogni caso il gesto protettivo di Gianmaria è stato molto apprezzato dai fan di Lulù.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset