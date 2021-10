GFVip, Lulù arrabbiata perchè non ha baciato Manuel? Ecco cosa dice dopo il kiss freeze

Aria di gelosia dentro la casa del Gf Vip: Lulù non sembra aver superato il rapporto con Manuel.

Tutta colpa della prova dei “kiss freeze”, in cui concorrenti sono dovuti rimanere immobili durante un bacio. Lulù si è ritrovata in confessionale e non ha potuto partecipare e provare a baciare il suo adorato Manuel…

Quando però il kiss freeze è avvenuto durante la cena, nonostante Lulù fosse seduta accanto a Manuel, lui ha preferito baciare Aldo.

A tal proposito, Lulù ha espresso la sua opinione, dicendo che Manuel, visto il loro trascorso, non la bacerebbe più in pubblico per non sentire i commenti degli altri.

“Se avesse baciato me sarebbe stata una cosa di cui parlare e lui non vuole questo” ha spiegato Lulù. Sarà realmente così?

