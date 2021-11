GFVip, lite tra Miriana e Nicola: lei sbatte la porta e dà calci alle sedie

Miriana e Nicola sembrano ai ferri corti. La Trevisan ha cercato di allontanarsi da Nicola per evitare fraintendimenti ma lui non sembra aver capito.

Miriana e Nicola sembrano ai ferri corti. La Trevisan ha cercato di allontanarsi da Nicola per evitare fraintendimenti ma lui non sembra aver capito.

Miriana pensava di essere stata chiara: Non vuole “andare troppo oltre” e quindi ha cercato di prendere educatamente le distanze.

Nella lite avvenuta in casa, si vede Miriana sbattere la porta davanti alle incomprensioni con Nicola e prendere a calci una sedia. Inoltre le è sfuggita anche una parolaccia nei confronti di Nicola

Il nervosismo è alle stelle e allo stesso tempo MIriana è sembrata affranta per via di Nicola che non riesce a capire la motivazione del suo allontanamento. Come andrà a finire tra i due?

