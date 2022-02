GfVip, lite tra Miriana e Lulù: cosa avrà pensato Manuel vedendo la scena?

Una discussione tra Miriana Trevisan e Lulù Selassié è stata ampiamente ripresa sui social dai fan che, ancora una volta, si interrogano su alcuni comportamenti dei concorrenti.

Tutto sarebbe nato durante un intervento da registrare per “Radio GF Vip” da Miriana, Lulù e Nathaly.

Lulù e i “capricci” per i suoi complessi

Lulù avrebbe preteso di sedersi in un’altra postazione per via dei complessi di cui soffre: non le piace il suo naso e ha paura di come possa essere inquadrato: “Ho un problema, non mi piace il mio naso, è un complesso, perché mi dovete fare piangere?”. Miriana si è arrabbiata, non volendo assecondare il capriccio di Lulù: “Ora ci devi spostare di posto? Ma abbiamo tutti un problema, io ho le rughe, e allora? Che facciamo?!”

La discussione è andata avanti sfociando nel dramma e Davide Silvestri, al ritorno delle ragazze in casa, ha fatto un lungo discorso a Lulù, invitandola a scusarsi con le persone che lavorano nel programma e con le sue compagne di avventura: “Se fosse stato lavoro vero l’avresti già perso, vai in confessionale e chiedi scusa anche ai compagni che erano lì con te”.

In tanti si sono chiesti cosa avrà pensato Manuel da casa vedendo la scena…

