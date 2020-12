Puntata incandescente quella del GfVip, che ha lasciato strascichi anche dopo la sua conclusione con la lite tra Giulia e Dayane.

Lite tra Dayane Mello e Giulia Salemi senza esclusione di colpi e con il popolo del web che si divide: tra chi sostiene Giulia e chi invece trova dalla parte del giusto Dayane. Ma cosa è successo? Le due non erano amiche prima di entrare nella casa?

GfVip, lite tra Giulia e Dayane: ‘che razza di persona sei’?

“Amore che viene amore che va” recita un detto e potremmo dire lo stesso per quanto riguarda le amicizie all’interno della casa del GfVip. Strategie, sincerità, noia… cosa ci sia dietro al comportamento di alcuni forse non lo scorporeremo mai, quello che però è sotto gli occhi di tutti è la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ed è proprio questa storia ad aver acceso la miccia della lite tra Dayane Mello e la persiana.

Gli animi si sono scaldati in trasmissione quando Alfonso Signorini ha fatto vedere un RVM con i baci appassionati tra Giulia e Pierpaolo. Subito dopo, ha mostrato un altro filmato con cui la Mello diceva che secondo lei la storia era una presa in giro.

Ci ha pensato Stefania Orlando ad alimentare una conversazione già calda: “Sta rosicando perché la storia qua dentro voleva farsela lei”.

La discussione non è finita in puntata e tra Giulia e Dayane il confronto è andato avanti sfociando poi in una lite. La Mello accusa la Salemi di essere una bambina e di comportarsi come tale, e di essere stanca dei suoi sorrisi del suo buon umore. “Dei tuoi sorrisi mi sono rotta, mostri di essere sempre felice io vorrei vedere la Giulia che è entrata era a quella che mi ero affezionata non alla Giulia di adesso”

L’ex di Francesco Monte non sta certo zitta e replica infastidita “Ma ti brucia perché io sono felice? Ma tu che razza di persona egoista sei? Non ho mai sentito di una persona che ti dice ‘i tuoi sorrisi mi danno fastidio'”

“Ti brucia la felicità degli altri” dice Giulia la cui voce poi un po’ si incrina lasciando intendere che lei ha creduto realmente che ci fosse un‘amicizia con Dayane.

Il pubblico social applaude alla lucidità di Giulia, ma c’è anche chi difende la modella dandole ragione e trovando la Salemi falsa.

