GfVip, le dolci parole di Soleil ad Antonio: cosa gli dice in un momento di difficoltà 

Soleil ha mostrato solidarietà ad Antonio: le sue parole di conforto per il giovane non sono passate inosservate

Antonio Medugno è – insieme a Gianluca Costantino – l’ultimissimo concorrente ad aver varcato la soglia della porta rossa e aver messo piede ufficialmente nella casa del GF Vip 6.

Il giovane si è già fatto apprezzare dentro la casa del Grande Fratello e non si è sottratto dal mostrare alcune sue fragilità agli altri inquilini.

Le fragilità di Antonio e il supporto di Soleil

Antonio infatti, in un momento di discussione in casa tra lui, Katia, Delia e Soleil, ha raccontato dei suoi problemi e di come questi si riflettano sul suo rapporto col cibo. “Quando sto male, mi distacco dal cibo” ha spiegato il giovane. Tutto dipenderebbe dall’ansia e da alcuni attacchi difficili per lui da gestire.

Immediatamente Soleil è intervenuta a supporto di Antonio: “Sappi a prescindere che in qualunque momento io ci sono […] Anche in un momento di sconforto, sappi che ti aiuterò a distrarti, ci facciamo una partita a biliardo, parliamo, quello che vuoi”.

La solidarietà dimostrata da parte di Soleil non è passata inosservata a chi sui social la segue con affetto: per gli utenti è una chiara dimostrazione che l’influencer nasconde anche un lato “buono” e affettuoso, che spesso però è stato messo in ombra.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy