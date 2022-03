GfVip, l’accordo tra Barù e Jessica: cosa faranno nell’ultimo scontro

Barù stuzzica Jessica per l'ennesima volta e lancia una provocazione

Si avvicinano i titoli di coda per il GF Vip. Tra Jessica e Barù la storia d’amore non è mai iniziata ma alcuni momenti degli ultimi giorni fanno ben sperare i fan per il futuro insieme lontano dalle telecamere.

L’ultimo episodio ad essere ripresi dai fan sui social riguarda un pranzo in cui i concorrenti si sono confrontati su cosa potrebbe accadere durante imminente finalissima del reality.

Le frecciatine di Barù a Jessica

Nell’ipotizzare gli ultimi faccia a faccia al televoto, che poi decreteranno il vincitore assoluto della sesta edizione del GF Vip, Jessica ha detto: “Magari c’è l’ultimo scontro tra me e te”

Barù, provocatorio ha subito risposto: “Ti salto addosso se c’è uno scontro, almeno facciamo del sesso live”. L’enologo sa bene che corde toccare e quali tematiche usare per stuzzicare Jessica, che non si è mai nascosta nei suoi confronti.

“Ti prego gf fategli avere un confronto” ha scritto un utente su Twitter, che spera fino all’ultimo che tra i due scocchi la scintilla dell’amore.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy