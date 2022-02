GfVip, la verità di Barù dopo aver visto la sorella: cosa dice sottovoce

Durante l’ultima puntata in diretta del GF Vip, Barù è stato senza dubbio uno dei protagonisti più apprezzati

È stato salvato dal pubblico dall’eliminazione e abbiamo scoperto qualcosa di più sulla sua vita grazie all’arrivo di sua sorella. I due hanno lo stesso papà ma madri differenti e altrettanto diverse sono state le loro vite nel corso degli anni.

Barù è stato cresciuto da sua madre e ha vissuto per tanto tempo all’estero, lui stesso ha fatto capire di aver avuto grandi possibilità nel corso della sua vita, mentre la sorella ha avuto un’esistenza felice ma più modesta e più attaccata alla famiglia di origine.

Barù e la sorella non si frequentano da diverso tempo, ed è stata proprio la giovane donna a farsi avanti con una lettera per incontrare suo fratello al GF Vip.

La reazione di Barù dopo aver visto sua sorella

Barù ha abituato gli spettatori del GF Vip alla sua franchezza e in un certo senso anche alla sua freddezza: non ha mai amato i gesti plateali e tantomeno il contatto fisico, lo sa bene Jessica, che ancora non è riuscita a fare breccia nel suo cuore.

Subito dopo l’incontro con sua sorella, qualcuno sui social ha scritto di aver sentito forte e chiaro il commento di Barù: “Io odio queste cose, c’è modo e modo”. In tanti infatti hanno percepito un certo disagio durante l’incontro. Lui stesso non aveva mai parlato di sua sorella alla produzione del GF Vip.

Sono tanti sui social dalla sua parte: “Cara sorella, hai dovuto aspettare il GF VIp? Avverto il disagio di Barù da casa”, “È molto discreta tua sorella, manda una lettera da leggere davanti a 3 milioni di persone” ha scritto qualcuno.

Ma c’è anche chi ha apprezzato il gesto, condividendo su Twitter queste parole: “La storia di Barù e della sorella mi ha commosso. Probabilmente è la cosa più vera vista in questo GF VIp, e la dolce discrezione – e responsabilità – con cui Barù l’ha accolta è una risposta a chi lo dipinge come un “mostro” per un’ironia che non è capace di comprendere”.

