GFVip, la Regina De Roma insulta Alex: ecco cosa gli ha urlato fuori dalla casa

La Regina De Roma, fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha lanciato un messaggio piuttosto forte col megafono contro Alex Belli.

In particolare ha detto: “Soleil sei tutti noi […] Stai lontana da Alex […] Alex sei una m***a, un cor***o nato, Centrovetrine è finito […] Sei un fallito, fai schifo”. Alcuni utenti hanno criticato gli insulti ritenuti eccessivi della Regina De Roma, che non si è affatto risparmiata con le parolacce rivolte ad Alex.

Nella Casa intanto, dopo che Jessica ha riferito ad Alex delle urla provenienti da fuori, Belli è andato in camera facendo finta di dormire.

Ma da quel momento in poi gli utenti hanno notato un cambiamento nel suo comportamento Alex ci è rimasto male oppure sta riflettendo su come appare fuori dalla Casa? nuova strategia in atto?

