GfVip, la lettera di Alex Belli ai concorrenti nella casa: la ‘svista’ criticata dagli utenti

Alex Belli è stato ufficialmente eliminato dalla casa del Gf Vip ma ha lo stesso voluto far recapitare un regalo e una lettera ai suoi compagni di avventura.

La lettera è stata letta nella casa a voce alta da Davide Silvestri: “Nonostante io non sia fisicamente lì con voi, il mio cuore e le mie energie sono in ogni angolo di quella casa e sappiate che mi mancate tanto. A te Katia mia insegnante di rigore e di vita. A te David: mio compagno di creatività e leggerezza”.

La lettera continua: “A te Manuel: mio consigliere con la forza di mille uomini. A Manila: con la tua forza alfa che regge la casa. Alla piccola Sophie, happy birthday a te che compi gli anni nel mio stesso giorno, e infine a te Sole, compagna di avventura e chimiche artistiche. A tutti voi che mi avete lasciato nel cuore il vostro amore. Buon Natale”. Gli utenti però hanno notato che Alex Belli, nella sua lettera ha nominato solo alcuni dei concorrenti e ne ha lasciati fuori alcuni, tra cui Miriana Trevisan.

Il regalo per i vip mandato direttamente da Alex Belli è una statuina per il Presepe che lo raffigura: “Ci ha regalato sé stesso! Strano non me lo sarei mai aspettato da lui” ha ironizzato Soleil alla vista del regalo. Per ringraziare, i concorrenti hanno deciso di fare un augurio speciale per Alex posizionandosi tutti davanti a una telecamera per salutarlo.

“Ovviamente, pur squalificato, hanno permesso ad Alex di fare arrivare una sua lettera nella casa e addirittura di fare mettere la sua statuetta nel Presepe. Ma è squalificato o no? E le statuette di tutti gli altri eliminati regolarmente non ne hanno diritto? Che schifo!” ha commentato un utente sui social.

