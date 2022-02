GfVip, la frase detta dal fratellino di Sophie non convince: c’è dietro la madre della concorrente? 

La consueta puntata in diretta del GF Vip su Canale 5 ha regalato un momento di grande gioia a Sophie Codegoni. La ragazza infatti ha potuto rivedere e salutare il suo fratellino Riccardo, di 8 anni.

I due si sono potuti incontrare fuori dalla porta rossa (a debita distanza come previsto dal regolamento) e il ragazzino ha salutato con affetto sua sorella maggiore. Tra momenti di dolcezza e affinità tra i due, Sophie si è raccomandata con il fratellino di essere diligente a casa fino al suo ritorno.

C’è una frase però – pronunciata proprio dal bambino – che ha fatto insospettire alcuni utenti sui social.

La frase che non convince gli utenti

Nel discorso fatto dal fratellino di Sophie, mentre lei era “frizzata” e in ascolto, il bimbo ha raccontato alcuni ricordi di momenti passati insieme alla sorella, citando addirittura dei momenti in cui, piccolissimo, veniva amorevolmente accudito e allattato dalla sorella maggiore.

“Curiosità: i vostri primissimi ricordi a quando risalgono? Ricordate le cose fatte da 0 a 5 anni? Io no, come fa questo bimbo a ricordarsi di essere stato allattato?” ha chiesto un utente su Twitter, “Io non ricordo cosa o fatto 30 secondi fa!” ha scritto qualcun altro.

Una risposta plausibile la dà un altro utente: “La mamma ha suggerito male anche stavolta” alludendo alla possibilità che dietro il discorso del ragazzino ci sia stato lo zampino della mamma di Sophie.

