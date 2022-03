GfVip, la folle notte di Delia: cosa ha fatto dopo l’aperitivo 

L'aperitivo tra i concorrenti distende gli animi e manda su di giri Delia

I concorrenti rimasti in gioco nella casa del GF Vip attendono di vivere il momento della finale, prevista per il 14 marzo 2022, e nel frattempo colgono gli ultimi momenti insieme nella casa per confrontarsi.

È successo anche durante un aperitivo, dove Delia Duran, Davide Silvestri, Giucas Casella, Manila Nazzaro, Sophie Codegoni, Barù e Jessica Selassie hanno parlato apertamente tra di loro e si sono divertiti con leggerezza. “Stanno facendo impazzire la regia che gira le telecamere” ha commentato un utente sui social, divertito dall’atteggiamento dei concorrenti.

Delia su di giri dopo l’aperitivo

Delia è apparsa particolarmente su di giri dopo l’aperitivo, come se fosse ubriaca, e gli utenti sui social hanno commentato l’accaduto. “Non sapendo più chi limonare, Delia bacia Jessica che, non sapendo più come eccitare Barù, cerca i scuoterlo così” ha commentato un utente su Twitter.

Ma anche gli altri concorrenti non sono stati da meno: “Le telecamere che per****no Delia e si girano tutte, Giucas che cerca l’ultima telecamera rimasta e la scambia per un altoparlante e poi propone di fare uno spogliarello per essere inquadrati… Voglio quello che hanno preso loro!” ha ironizzato un altro utente su Twitter.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy