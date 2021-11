GFVip, la confessione di Soleil arriva durante la notte. La Sorge rivela i suoi veri sentimenti per Alex

Ancora una volta, nella puntata in diretta del GFVip si è discusso a lungo sul rapporto che lega Soleil Sorge e Alex Belli

Ancora una volta, nella puntata in diretta del GFVip si è discusso a lungo sul rapporto che lega Soleil Sorge e Alex Belli, che comincia a sembrare tutto fuorché amicizia.

Alla domanda diretta di Alfonso Signorini su come andrebbero le cose tra loro se non ci fossero le telecamere, la stessa Soleil ha tentennato nel dare una risposta. Durante la notte, nella sauna della casa, Soleil ha fatto capire a Sophie, interessata a capirne di più, che sì, il freno è dovuto proprio alla presenza delle telecamere.

Alex dal canto suo, continua a difendere la sua posizione e la “chimica artistica”: in tanti sui social pensano che l’attore stia solo recitando un parte e che Soleil sia per questo “in pericolo”.

Sophie ha cercato di approfondire anche con Alex il discorso: “Non è che Sole si sta affezionando un po’ di più del dovuto?”, Alex ha risposto: “Certo, è per questo che voglio uscire dal gioco, non riusciamo più a gestirla”. Quasi come una sorella minore, Sophie ha cercato di chiarire ancora di più con Alex la situazione: “Non è più un’amicizia: a te piace Sole e a Sole piaci tu, punto”.

