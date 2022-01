GfVip, Katia Ricciarelli e l’aria condizionata: il privilegio che gli altri inquilini non hanno

I concorrenti all'interno della casa del GF Vip non sarebbero trattati tutti allo stesso modo: nella sua stanza, Katia avrebbe alcuni optional esclusivi

I concorrenti all’interno della casa del GF Vip non sarebbero trattati tutti allo stesso modo. È quello che emerge da alcuni nuovi ingressi e da diversi avvenimenti all’interno del reality, ripresi e commentati sui social.

Come tutti sanno, Kabir Bedi è un nuovo concorrente di questa edizione e anche lui ha un’età considerevole, paragonabile certamente a quella di Katia Ricciarelli. I due però non riceverebbero lo stesso tipo di trattamento da parte della produzione.

Katia infatti, per rispetto della sua età e della sua persona gode del “lusso” di avere non solo una sua stanza personale, ma anche alcuni optional come l’aria condizionata, che gli altri inquilini invece non hanno in tutto il resto della casa. Sul web in tanti si interrogano, chiedendo come mai non è stato riservata la stessa attenzione per Kabir Bedi.

Ancora una volta sui social si alza la polemica sui favoritismi fatti alla cantante lirica, non solo chiudendo ripetutamente un occhio sul suo linguaggio e i suoi atteggiamenti, ma anche con questo piccolo privilegio della camera separata che però non è concesso ad altri inquilini – come Kabir – che meriterebbero lo stesso trattamento, quantomeno per l’età.

Siamo quindi davanti a un chiaro esempio di come vengano usati due pesi e due misure oppure c’è qualcos’altro di cui gli spettatori non possono essere a conoscenza? Di certo è che in questo momento sui social Katia non è vista di buon occhio e ogni occasione è buona per poterla attaccare.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy