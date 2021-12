GFVip, Katia non riesce più a rialzarsi. Davide chiede ‘aiuto’ alla regia

Katia Ricciarelli e Davide Silvestri si sono resi protagonisti di un momento esilarante nella zona intorno alla piscina della casa.

Katia Ricciarelli fa parte dei concorrenti del Gf Vip che hanno deciso di rimanere all’interno della casa e proseguire il gioco fino a marzo 2022.

La cantante lirica ha stretto molto i rapporti con alcuni dei concorrenti, tra cui Davide Silvestri con cui si è resa protagonista di un momento esilarante nella zona intorno alla piscina della casa.

Katia infatti è rimasta seduta per terra e non è riuscita a rialzarsi: ha chiesto aiuto a Davide che però non è riuscito a tirarla su: “Katia ti aiuto, attaccati, vai che ce la facciamo […] Grande Fratello dateci una gru! Ce l’avete un muletto?” Nel giro di qualche secondo i due hanno cominciato a ridere a crepapelle.

Nonostante sia stato un momento esilarante persino per i diretti interessati, sui social c’è chi è riuscito a vedere il lato negativo anche in questo episodio.

“La battuta sul muletto poteva risparmiarsela, anche se fatta in buona fede. Al posto della regia, avrei deviato le riprese, ma oramai la delicatezza è rara e si espone al pubblico tutto. Lei ride, ma potrebbe comunque essere imbarazzata” ha scritto un utente su Twitter. Resta il fatto che la scena ha fatto ridere praticamente tutti, Katia compresa.



