GFVip, Jessica interrompe Alessandro e Sophie durante la notte. Cosa è accaduto

Il triangolo composto da Jessica Selassié, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni potrebbe presto perdere uno dei tre angoli: Jessica

Il triangolo composto da Jessica Selassié, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni potrebbe presto perdere uno dei tre angoli: Jessica infatti sta assumendo sempre di più il ruolo di terzo incomodo.

LEGGI ANCHE: — GFVip, Gianmaria parla di Jessica a Baru, ecco la reazione del nipote di Costantino della Gherardesca

È infatti accaduto di nuovo: questa volta la principessa Selassié si è presentata di notte davanti al letto dove Sophie e Alessandro si stavano coccolando, interrompendo le loro effusioni.

“Ma si rende conto? è peggio degli stalker, non ci sta con la testa”, “Che ansia” sono alcuni dei commenti apparsi sui social alla vista dell’atteggiamento un po’ eccessivo di Jessica.

Incassare una sconfitta non è mai bello, ma Jessica rischia di passare per quella che non vuole rassegnarsi davanti all’evidenza. Lulù, nei giorni scorsi ha provato a far ragionare la sorella, che spesso aveva provato a fare la stessa cosa con lei durante il periodo buio con Manuel: che senso ha rincorrere una persona che vuole andare altrove?

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy