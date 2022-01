GFVip, Jessica è dimagrita? Ecco com’era all’inizio del reality

Dall'inizio del reality, Jessica Selassié ha perso peso e in tanti hanno notato il suo cambiamento

All’interno del GF Vip i concorrenti hanno dovuto rivedere le proprie abitudini alimentari, soprattutto per via della convivenza e del non poter seguire sempre i propri gusti.

C’è qualcuno nello specifico che sembra essere parecchio dimagrito: si tratta di Jessica Selassié. La sua forma giudicata smagliante non è passata inosservata.

A notare il suo stato di forma è stato Manuel Bortuzzo che ha dapprima commentato insieme a Lulù “Quanto è dimagrita Jessi, sta benissimo”, per poi dirlo alla diretta interessata : “Te lo devo dire, sapendo anche quanto ci tieni: stai benissimo davvero”

Anche gli utenti sui social hanno notato la perdita di peso di Jessica: “Più guardo Jessica e più penso che sia dimagrita da quando è entrata”, ha scritto un utente sui social. Alcuni hanno addirittura paragonato alcune sue foto di quando è iniziato il reality e di oggi: la differenza si vede.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy