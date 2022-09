GfVip e l’indizio dei piedi subito scoperto dai fan: ecco la prova 

Un nuovo indizio ufficiale accende i riflettori sul prossimo concorrente del GF VIP: il popolo del web lo avrebbe indovinato subito

Il giorno di debutto della settima edizione del GF Vip si avvicina sempre di più e un nuovo indizio rilasciato dalla redazione ha fatto accendere l’interesse sul prossimo concorrente che varcherà la soglia.

Per molti non ci sono dubbi: quei piedi mostrati in video apparterrebbero a Patrizia Rossetti, presentata con le parole: “Se la sua arma vincente è la schiettezza, nella Casa dirà la sua senza peli sulla lingua”.

Presentatrice e volto storico delle principali televendite televisive in Italia, Patrizia sarebbe pronta a conquistare anche la casa del GF Vip (dopo aver trionfato nel 2018 a Pechino Express i coppia con Maria Teresa Ruta).

GF Vip, per il web non ci sono dubbi: i piedi sono quelli di Patrizia Rossetti

“Ma quelli che hanno subito scoperto che i piedi dell’indizio erano di Patrizia Rossetti sono un po’ feticisti? ha chiesto un utente su Twitter.

“Patrizia Rossetti è la vip misteriosa del settimo indizio pubblicato dal profilo ufficiale del GF Vip. Ci sono 2 prove che fanno pensare al suo nome: Nel video ha lo stesso smalto rosso nelle unghie dei piedi. Nel video ha lo stesso smalto rosa nelle unghie delle mani.” ha fatto notare qualcun altro sempre su Twitter.

Foto: Kikapress