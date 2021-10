GFVip, incredibile gaffe di Sophie su Van Gogh: ecco cosa dice

Sui social gli utenti hanno notato una gaffe di Sophie che sembra avere le idee confuse su pittori e poeti...

Sui social gli utenti hanno notato una gaffe di Sophie che ha scambiato il pittore Van Gogh per un poeta.

In una discussione tra Sophie e Gianmaria, la ragazza ha cercato di far capire ad Antinolfi cosa non approva del suo atteggiamento.

Per farlo, Sophie ha detto: “Puoi dedicarmi tutte le poesie del piccolo principe, di shakespeare, di van gogh e di chi ti pare…” trasformando in un solo colpo il celebre pittore in un poeta…

Gianmaria, impegnato ad ascoltare Sophie, non sembra essersi accorto della gaffe.

Gli utenti si chiedono se abbia comunque capito il concetto espresso da Sophie, che – licenze poetiche a parte – lamenta poca chiarezza e coerenza da parte sua.

