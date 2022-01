GFVip, incidente in cucina: il secchio va a fuoco e Lulù reagisce così

Tragedia sfiorata in cucina... Ad accorgersene è stata Lulù. Un secchio ha preso fuoco vicino ai fornelli

La cucina del GF Vip è spesso teatro di alcune discussioni, ma è anche altrettanto affollata, con gente che si alterna ai fornelli per preparare i vari pasti della giornata.

C’è chi è più esperto, come Davide che prepara un’ottima pizza molto gradita da tutti in particolare da Katia Ricciarelli, chi pulisce spesso come Manila Nazzaro che si occupa quotidianamente di mettere in ordine, e chi pasticcia, come Barù.

Il nipote di Costantino della Gherardesca infatti si è ritrovato in cucina proprio durante due episodi piuttosto “pericolosi”: sarà solo una coincidenza?

Prima l’impastatrice ha rischiato di finire a terra mentre era impostata alla massima velocità per preparare i cornetti (ed è stata salvata all’ultimo secondo da Sophie che se n’è accorta), poi un secchio ha preso misteriosamente fuoco, sotto lo sguardo ignaro di Barù.

Ad accorgersene è stata Lulù, dall’altra parte della stanza impegnata in una conversazione con Sophie. La principessina – è rimasta seduta – ma ha cominciato a urlare: “Ragazzi il secchio! va a fuoco!”.

Anche in questo caso la tragedia è stata solamente sfiorata, ma qualcosa fa pensare che le mani ai fornelli in quella casa siano un po’ troppe…