GfVip, ‘incidente’ hot per Giucas: è accaduto davanti a Soleil e Lulù 

Giucas Casella si è reso protagonista di un piccolo incidente “hot”, accaduto davanti ad alcune concorrenti della casa del Gf Vip.

Il mago è ancora dentro la casa più spiata d’Italia ed è in corsa per la finale, come tutti gli altri concorrenti, attesissima per il 24 marzo 2022.

Giucas non ha saputo “contenere” alcune sue reazioni fisiche davanti a Lulù intenta a truccarlo e a Soleil lì di fianco a loro, che hanno subito capito quale fosse il problema…

La reazione di Giucas Casella

Gli utenti sui social – che non si perdono un solo minuto della trasmissione e riescono a cogliere anche la più piccola sfumatura – hanno notato che però ultimamente sta accadendo di frequente: ieri infatti si è

ripetuta una scena simile mentre il mago ballava con Delia Duran.

Anche in quella occasione Giucas, in forte imbarazzo, ha chiesto scusa alla moglie di Alex: i due poi hanno deciso di continuare a ballare ma mantenendo una distanza di sicurezza…

