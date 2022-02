GfVip, incidente hot per Gianluca in doccia con Soleil: cosa è successo

Gianluca e l'incidente hot con Soleil: gli altri inquilini commentano

Ormai è chiaro che Gianluca Costantino, da poco entrato nella casa del GF Vip, ha deciso di allontanarsi da Delia Duran per avvicinarsi a qualcun altro.

In particolare, sembra proprio che Gianluca voglia avvicinarsi a Soleil. Per questo non perde occasione di stare con l’influencer.

La doccia di Gianluca e Soleil

Una doccia insieme dei due è stata motivo di risatine sotto i baffi da parte di altri concorrenti, che hanno visto tutta la scena dalla sauna della casa: Delia, Antonio e Katia hanno assistito, commentando ironicamente.

In particolare, Katia non è riuscita dal trattenersi nel commentare l’incidente “hot” di Gianluca, che non ha potuto nascondere la sua “reazione” alla vicinanza con Soleil.

