GFVip, il video di Nicola prima di entrare nella casa: ‘sono stato molto male’

Sui social è apparso un video in cui Nicola Pisu si confessa prima di entrare nella casa del GFVip.

Dopo pochi giorni sarebbe diventato a tutti gli effetti un concorrente della Casa.

In tanti stanno sostenendo il suo percorso anche per il suo passato difficile: “Entrare nella casa del Grande fratello per me significa molto, è un modo per fare uscire fuori la persona che sono” ha spiegato nel video Nicola.

“In tutti questi anni sono sempre stato all’ombra di tutti, ho avuto un passato di bullismo e dipendenze, mi isolavo dal mondo intero” ha continuato Nicola.

“Vorrei mandare un messaggio ai giovani che hanno avuto problemi come me, se uno vuole nella vita ce la può fare” ha concluso il ragazzo.

