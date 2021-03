Anche se il GfVip è finito, l'amore dei fan per Dayane Mello fa discutere sui social. In particolar modo una nuova raccolta fondi

Dayane Mello è stata tra i concorrenti del GfVip che ha maggiormente diviso l’opinione pubblica. Tra chi la accusava di essere falsa e stratega e chi la difendeva a spada tratta, non c’è ombra di dubbio che sia riuscita a far parlare di se.

La terribile tragedia che la colpita poche settimane fa, ovvero l’improvvisa perdita del fratello, ha momentaneamente unito tutto il pubblico del Grande Fratello in un unico grande abbraccio. L’eccessivo sostegno di qualcuno tuttavia, non piace al popolo social che contesta la raccolta fondi lanciata a favore di Dayane.

Ma sul serio? Ma date i soldi a qualche associazione,che loro vengono ben pagati per stare lì dentro. Sempre più scioccata #gfivip https://t.co/hfeSgpKBQU — Letizia🐍 (@eternamentemee) March 2, 2021

L’analisi non fa una piega: ogni concorrente in base alla propria popolarità ha ricevuto un cachet per ogni giorno passato all’interno della casa. È anche vero che erano state aperte più raccolte fondi in favore di Dayane e non completate e giustamente un utente si chiede se sia possibile riunire i soldi già versati in un’unica raccolta. Altrimenti che fine farebbero quei soldi?

Chi l'ha organizzate può informarsi?https://t.co/v6ogK2pC03#dayane #mellos #graziedayane pic.twitter.com/dkwOAHSwZ5 — Dayane worldlove (@nagioia08) March 2, 2021

Un utente si candida e chiede molto semplicemente: “amici del gf fate anche a me un regalo d’amore su gofundme? giuro di usare i vostri soldi per fare del bene. Mando anche una letterina a dayane fatemi sapere chi ci sta!”

