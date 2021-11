GFVip, il record di astinenza di Gianmaria: cosa confida a Miriana

Gianmaria e Miriana sembrano essersi avvicinati, tanto da farsi delle confidenze.

Antinolfi infatti ha rivelato alla Trevisan di essere “in astinenza” da rapporti intimi dal 6 settembre, ovvero dal giorno prima che lo chiudessero in albergo, per poi entrare nella casa.

Non solo, i due si sono messi a scherzare sui modi possibili di ritagliarsi dell’intimità dentro la casa. Sui social in tanti hanno commentato gli atteggiamenti dei due.

“Dopo il fallimento con Soleil e Sophie ora ha puntato Miriana, però poi la gatta morta è soleil” ha scritto un utente su Twitter. “Censurano tutto e lasciano miriana e gianmaria che parlano di quanto tempo sono in astinenza e di come si potrebbe fare in casa” ha notato un altro utente.

