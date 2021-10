GFVip, il messaggio della madre di Sophie verrà letto in puntata? Cosa ha detto

La mamma di Sophie Codegoni ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram indirizzato proprio alla figlia

La mamma di Sophie Codegoni ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram indirizzato proprio alla figlia, attualmente dentro la Casa del GF Vip.

Tra i consigli, la mamma ha chiesto alla figlia di fumare meno e di tirare fuori “la tua simpatia e la tua dolcezza”, ma non solo: non sono infatti mancate dure accuse nei confronti di Gianmaria, che starebbe corteggiando Sophie.

“Metti a posto quello sconosciuto, vestito da cafone, lì dentro solo per aver venduto una paparazzata con una splendida donna” ha scritto la mamma di Sophie.

Gli utenti sui social ora si chiedono se Alfonso Signorini mostrerà il messaggio a Sophie nella prossima puntata in diretta del Gf Vip. Nulla sfugge ai fan della trasmissione, che in questi giorni hanno commentato anche la gaffe di Sophie che ha scambiato Van Gogh per un poeta…

