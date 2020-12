Il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, dimostra tutto il suo sostegno alla moglie e chiede ai fan un favore.

Un’edizione senza dubbio molto movimentata quella del GfVip di quest’anno, merito anche del cast ben assortito. E tra questi si è fatta notare anche Stefania Orlando che fuori può contare sul supporto di suo marito Simone.

GfVip, il marito di Stefania lancia un appello ai fan: ‘votatelo voi, io non posso farlo’

LEGGI ANCHE: — GF Vip, Urtis legge i tarocchi e fa arrabbiare Stefania Orlando: ‘Con una situazione del genere’

Un amore e una relazione forte e solida quella che lega Stefania Orlando al marito Simone Gianlorenzi. Dopo 12 anni i due sono convolati a nozze nel 2019 con una cerimonia super romantica in riva al mare. Ora che Stefania è tra i concorrenti del GfVip 2020, Simone non le fa mancare il suo sostegno: molto attivo sui social, il musicista non manca di dire la sua su quanto accade nella casa più spiata d’Italia.

Tra gli ultimi messaggi, l’appello lanciato ai fai dal marito di Stefania affinché dessero il loro sostegno a Tommaso Zorzi con il quale la moglie nonostante gli scontri, ha molto legato.

Ragazzi e ragazze, Io non posso dare i miei voti a Tommy in questa nomination perché il mio cuore dice che DEVO darli a iStefania per ovvi motivi. Per fortuna non è eliminatoria! Voi votate senza nessun problema Tommy, anche da parte mia e Stefy…noi avremmo votato lui.❤️ #gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) December 1, 2020

Con questo messaggio Gianlorenzi dimostra il suo sostegno totale alla moglie, non solo dimostrandole il suo amore ma anche di condividere le persone con cui lega.

Sui social fioccano i commenti di sostegno al messaggio di Simone, anche se qualcuno si dice impreparato alla reunion di casa Zorzando.

Io non sono pronta per questa reunion di casa Zorzando aiuto🥺❤️ #gfvip pic.twitter.com/CUgdF3eBe8 — marika🥀 (@___marika_____) December 1, 2020

Crediti foto@per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy