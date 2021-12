GFVip, ‘idiota’: scoppia la lite tra Lulù e Maria Monsè. Cosa è accaduto dopo cena

Non c’è pace per Lulù Selassié all’interno della Casa del GfVip: in casa si è accesa una lite con Maria Monsè.

Non c’è pace per Lulù Selassié all’interno della Casa del GfVip: dopo l’ultima drammatica puntata in diretta, in cui ha accusato un attacco di panico e messo in scena uno spettacolo poco gradito, in casa si è accesa una lite con Maria Monsè.

Tutto è cominciato da un confessionale di quest’ultima, in cui parlava male proprio di Lulù: la ragazza ha origliato le parole dalla porta e ha cominciato a sfogarsi in camera con sua sorella Jessica: “è un’idiota, io sono libera di dire quello che penso”. Di lì a poco è cominciato lo scontro tra Lucrezia e Maria, la Monsé sostiene che Lulù usi la scusa dell’attacco di panico per giustificarsi ogni volta che sbaglia o esagera con le parolacce.

Gli utenti sono divisi: da una parte c’è chi difende a spada tratta Lulù, dall’altra chi invece pensa che la ragazza debba modificare alcuni suoi comportamenti. “Comunque nella lite tra lulù-Maria io mi schiero completamente dalla parte di Maria. Dire idiota ad una che conosci da 3 giorni solo perché in confessionale parlava di te (chiedono loro stessi) mi sembra troppo. Poi questa scusa dell’attacco di panico ha rotto” ha spiegato un utente su Twitter.

“Lulu non arrampicarti sugli specchi dicendo che loro non sanno cosa significa avere attacchi di panico perché ieri pure Alfonso ti ha detto che anche lui stesso ne soffre e di certo non è quello l’atteggiamento giusto! Sempre scuse su scuse” lamenta un altro spettatore sui social.

“Lulù non ha origliato, stava aspettando fuori il confessionale per le medicine, non sapeva che la Monsè era dentro, ha sentito che parlava di lei e le sorelle e poi l’ha affrontata, vi scandalizzate per un “idiota” quando sono state dette cose ben peggiori su!” precisa un altro utente.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset