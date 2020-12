Una vera e propria stoccata quella ricevuta da Andrea Zelletta che prima di entrare nella casa si sarebbe sbottonato sulla sua fidanzata.

Si salvi chi può, verrebbe da dire: nella casa del GfVip la situazione si fa sempre più delicata e dopo le uscite infelici di Filippo Nardi (per questo squalificato, leggi qui) e Samantha De Grenet (qui la lite con Stefania Orlando), ora è la volta di Andrea Zelletta.

GfVip, guai per Andrea Zelletta per la frase sulla fidanzata: cosa accadrà?

L’ex tronista di Uomini e Donne è stato ‘smascherato’ da Alfonso Signorini durante l’ultima puntata di ‘Casa Chi’. Il presentatore nonché conduttore del GfVip, ha rivelato che un concorrente durante i provini per entrare nella casa più spiata d’Italia, parlando del potenziale periodo di lontananza dalla fidanzata nel caso fosse stato preso, avrebbe detto:

“Ma io se entro neanche me la ricordo più”

Frase sibillina che poteva essere attribuita a diversi concorrenti. Per questo Signorini ha dato un indizio in più: il ragazzo in questione è ancora in gara e manda cuori e baci alla fidanzata. Unendo i puntini l’identikit che ne viene fuori è quello di Andrea Zelletta. Rivelazione quella fatta da Signorini che fa molto discutere il web. Anche perché Andrea è l’unico inquilino a non aver ricevuto alcun videomessaggio di auguri nell’ultima puntata del GfVip. Se tutto questo non bastasse, ad aggiungere punti interrogativi ci ha pensato la fidanzata in questione: Natalia Paragoni.

Durante la messa in onda dello show, Natalia ha pubblicato una stories sibillina “non ho più parole”. A chi si riferiva? Che cosa voleva dire?

Come nei migliori film è proprio il caso di scrivere … to be continued!

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy