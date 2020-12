Non c'è pace per Maria Teresa Ruta che continua ad essere oggetto di spiacevoli frasi: l'ultima quella di Giulia Salemi

Nella casa del GfVip frasi di dubbio gusto si stanno facendo sempre più strada. Questa volta protagonista di uno spiacevole siparietto è Giulia Salemi e il popolo del web non la perdona.

GfVip, Giulia Salemi e la frase infelice su Maria Teresa durante la notte

Dopo le esternazioni di Filippo Nardi e il suo ‘Chi vuole essere fecondata’ che ha fatto urlare a gran voce ai social @fuorinardi, ora sotto accusa è Giulia Salemi e quella frase detta su Maria Teresa Ruta.

Durante la notte, la persiana dando seguito ad una conversazione con Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis, ha detto parlando della Ruta e di Pierpaolo “Ha l’ormone che è partito..cerca sempre il suo pene”.

Però aspettate Giulia si riferiva a quando ieri sera si è addormentata sul pene di Pierpaolo e la stessa MRT aveva fatto battutte su questa cosa.

Detto questo la frase è infelice sicuramente #GFVIP https://t.co/uXH5cbjWUr — cloud (@cla10157546) December 17, 2020

Un’uscita poco elegante quella nei confronti della Ruta che ha provocato l’indignazione da parte del pubblico. C’è chi sottolinea come i modi di fare di Nardi stiano contagiando tutti e chi nota come la Salemi abbia due pesi e due misure.

“Giulia che si scandalizza e si sente attaccata perchè la Gregoraci insinua cose – cinguetta su Twitter un utente – per lei si scorda e dice che mtr cerca “costantemente”COSTANTEMENTE il pene di Pierpaolo. Ed ecco a voi l’ipocrisia dei nostri concorrenti. Rimane solo Rosalinda che non ha sparlato di MTR.”

No ma la domanda infatti era sarcastica.

Con il viso cerca il suo pene??? Ma stiamo scherzando??#fuorinardiecompagnidimerenda a questo punto mi sembra un hashtag davvero più idoneo.

Il comportamento indegno di Nardi sta sdoganando altri comportamenti simili e non va bene!#gfvip — dave76 (@dave7664238245) December 17, 2020

Su Instagram anche Guenda Goria, la figlia della Ruta, si dice esterrefatta per come stanno trattando la madre, che si prodiga sempre per tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꧁ 𝐺𝑈𝐸𝑁𝐷𝐴 𝐺𝑂𝑅𝐼𝐴 ꧂ (@guendagoria)

La prossima puntata del GfVip si preannuncia sempre di più bollente.

Foto per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Endemol Shine Italy