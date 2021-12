GFVip, Gianmaria lascia Sophie per Soleil?: ecco cosa le sussurra all’orecchio

Gianmaria non è mai riuscito ad interrompere del tutto il rapporto conflittuale con la sua ex fidanzata Soleil Sorge

Come ormai tutti sanno, Gianmaria è riuscito a instaurare un rapporto affettivo con Sophie, superando almeno in parte i dubbi di quest’ultima, nonostante questo però, la loro storia potrebbe essere arrivata già al capolinea.

Gianmaria non è mai riuscito ad interrompere del tutto il rapporto conflittuale con la sua ex fidanzata Soleil Sorge, con cui continuano i battibecchi all’interno della Casa. In più Antinolfi continua a cambiare idea anche sul rapporto con Sophie, e adesso è sembrato intenzionato a voler rompere del tutto con lei: “Meglio restare amici, ci abbiamo provato ma o scatta o non scatta”.

Un nuovo video che circola sul web alza le ennesime polemiche sul triangolo Gianmaria, Sophie e Soleil. In un dialogo fitto fitto, si sente Gianmaria dire a Soleil: “Per fortuna che ci sei tu” ma Soleil lo ha accusato di fare il doppiogioco quando più gli conviene. Antinolfi però ha provato ancora una volta a chiarire con Soleil: “Tu lo sai quanto ti voglio bene”.

Inoltre, alcuni utenti sul web hanno carpito un ulteriore confessione di Gianmaria a Manuel: “Gian dice a Manu di voler riprovare ad avere qualcosa con Sole” ha scritto un utente su Twitter. “Gianmaria e Soleil sembrano due fidanzati che sono appena arrivati al locale per fare serata” ha ironizzato qualcun altro sui social. Insomma il rapporto di amore – odio tra i due continua e non sembra vicino a una facile conclusione.

